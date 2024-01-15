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Посконина Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посконин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Посконина) Лукерья Васильева

Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Посконин (Шаронов) Трифон Васильев

Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Посконин Родион Васильев

Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Посконина) Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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