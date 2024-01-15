Посконина Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Посконина) Лукерья Васильева
Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Посконин (Шаронов) Трифон Васильев
Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Посконина) Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Посконин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно