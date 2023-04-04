Гельштейн Соломон Пинхусович
Место рожденияКрым
Дата рождения10.02.1918
Дата смерти11.02.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1918
Отец: Гельштейн Пинхус Зелик
Мать: Ривка-Рейзл (Ребекка)
Крым
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Драгунова Людмила Соломоновна
Мать ребёнка: Гельштейн Галина Владимировна
Рождение ребёнка
22.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гельштейн Галина Владимировна
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1953
Сын: Гельштейн Александр Соломонович
Мать ребёнка: Гельштейн Галина Владимировна
Г. Чарджоу ТССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1980
Г. Чарджоу ТССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Г. Чарджоу