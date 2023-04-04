Гельштейн Соломон Пинхусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн Соломон Пинхусович

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Место рождения

Крым

Дата рождения

10.02.1918

Дата смерти

11.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1918

Отец: Гельштейн Пинхус Зелик

Мать: Ривка-Рейзл (Ребекка)

Крым
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Драгунова Людмила Соломоновна

Мать ребёнка: Гельштейн Галина Владимировна

Рождение ребёнка
22.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гельштейн Галина Владимировна

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Сын: Гельштейн Александр Соломонович

Мать ребёнка: Гельштейн Галина Владимировна

Г. Чарджоу ТССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельштейн Галина Владимировна

Смерть
11.02.1980
Г. Чарджоу ТССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Г. Чарджоу
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