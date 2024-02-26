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Лойконен Альберт Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лойконен Александр Яковлевич

Мать: Лойконен Хиппонен Елена Карловна

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