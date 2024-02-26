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Лойконен Альберт Александрович
Лойконен Альберт Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Пол
Мужской
Отец
Лойконен Александр Яковлевич
Мать
Лойконен Хиппонен Елена Карловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Лойконен Александр Яковлевич
Мать:
Лойконен Хиппонен Елена Карловна
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