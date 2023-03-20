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Гаврикова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

31.07.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий

Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий

Рождение ребёнка
16.11.1935

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий

Рождение ребёнка
15.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий

Рождение ребёнка
18.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.07.1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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