Гаврикова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1903
Дата смерти31.07.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий
Рождение ребёнка
18.10.1928
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий
Рождение ребёнка
16.11.1935
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий
Рождение ребёнка
15.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий
Рождение ребёнка
18.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.07.1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область