Алексей (Матрос) Тимпахтынович (Осипов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей (Матрос) Тимпахтынович (Осипов)

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Место рождения

Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Типахтын (Тимка)

Мать: не указана

Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Сын: Спиридон Матросович (Осипов при крещении)

Мать ребёнка: не указана

Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
Месели, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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