Алексей (Матрос) Тимпахтынович (Осипов)
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Типахтын (Тимка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Спиридон Матросович (Осипов при крещении)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
Месели, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан