Батурин Никита Конович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Батурин Никита Конович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурина Пшеничникова Екатерина Васильевна

Нестерово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Чернецкая Батурина Римонья Никитична

Мать ребёнка: Батурина Пшеничникова Екатерина Васильевна

Гурулево, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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