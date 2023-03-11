Дробниченко Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробниченко Иосиф Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Дробниченко Яков

Мать: Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: Галя

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробниченко Александр

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробниченко Вячеслав

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробниченко Владимир

Мать ребёнка: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Смерть
Неизвестно
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