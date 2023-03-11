Дробниченко Иосиф Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Дробниченко Яков
Мать: Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Вячеслав
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Владимир
Мать ребёнка: Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Смерть
Неизвестно