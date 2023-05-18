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Дубкова Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Дубков Иван Астафьев

Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев

Приёмный сын
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дубков Никифор Васильев

Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дубков Василий Васильев

Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубков Василий Авдеев

Смерть
Неизвестно