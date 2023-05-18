Дубкова Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дубков Иван Астафьев
Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев
Приёмный сын
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Дубков Василий Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно