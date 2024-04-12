Черепанова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Елена

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

29.04.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.?

Отец: ?

Мать: Валентина Ивановна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1994

Дочь: Яна

Отец ребёнка: ?

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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