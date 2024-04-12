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Черепанова Елена
Черепанова Елена
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Древо
Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
29.04.?
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Телушкина) Валентина Ивановна
Муж
?
Дети
(Черепанова) Яна
1994 г.р.
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.?
Отец:
?
Мать:
Валентина Ивановна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1994
Дочь:
Яна
Отец ребёнка:
?
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
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