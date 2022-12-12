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Калуженов Яков Ильич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

05.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Калужинов Илья Иванович

Мать: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.

Сын: Калужинов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.

Дочь: Калуженова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Дочь: Князева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Калуженова Степанида Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженова Степанида Ивановна

Смерть
05.10.1908 ст.
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