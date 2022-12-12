Калуженов Яков Ильич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти05.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.
Сын: Калужинов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.
Дочь: Калуженова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Дочь: Князева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Калуженова Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1908 ст.