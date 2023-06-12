Нагаев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1984

Отец: Нагаев Владимир Геннадьевич

Мать: Нагаева Нина Сергеевна