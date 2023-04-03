Понятова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понятова Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1943

Сын: Понятов Александр Федорович

Отец ребёнка: Понятов Федор Иванович

Титовка, Самарский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Понятов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Понятов Федор Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1949

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Понятов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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