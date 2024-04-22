Вьялкин Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Вьялкин Федор Васильевич
Мать: Вьялкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1911
Мать ребёнка: Вьялкина Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
29.04.1932
Дочь: Антонида Петровна
Мать ребёнка: Вьялкина Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
06.05.1934
Дочь: Лида Петровна
Мать ребёнка: Вьялкина Агафья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Агафья Ефимовна
Смерть
Неизвестно