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Вьялкин Петр Федорович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вьялкин Федор Васильевич

Мать: Вьялкина Анна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Вьялкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Вьялкина Агафья Ефимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.04.1932

Дочь: Антонида Петровна

Мать ребёнка: Вьялкина Агафья Ефимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1934

Дочь: Лида Петровна

Мать ребёнка: Вьялкина Агафья Ефимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Агафья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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