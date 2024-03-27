Рахимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимя

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Рахимзан

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Рахимзан

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Рахимзан

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Рахимзан

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Рахимзан

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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