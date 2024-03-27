Рахимя
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасанов Рахимзан
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Смерть
Неизвестно