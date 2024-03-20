Landman Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Landman Edward

Место рождения

Prussia, Germany

Дата рождения

11.11.1830

Дата смерти

25.11.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1865 г.р.
1868 г.р.
Около 1872 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Prussia, Germany
Иммиграция
1853
Рождение ребёнка
08.04.1865

Дочь: Berkowitz Clara

Мать ребёнка: Landman Rebecca (Ricka)

New York, United States
Рождение ребёнка
17.05.1868

Дочь: Rose

Мать ребёнка: Landman Rebecca (Ricka)

Easton, Northampton Co., Pennsylvania
Место жительства
01.06.1870
Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Landman Isaac

Мать ребёнка: Landman Rebecca (Ricka)

Pennsylvania, United States
Место жительства
1880
Fall River, Bristol, Massachusetts, USA
Место жительства
1900
Kansas City, Jackson, Missouri, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Dry Goods Dealer
Смерть
25.11.1907
Kansas City, Jackson, Missouri, United States
Похороны
27.11.1907
Elmwood Cemetery, Kaw Township, Jackson, Missouri, United States
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