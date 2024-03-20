Landman Edward
Место рожденияPrussia, Germany
Дата рождения11.11.1830
Дата смерти25.11.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Иммиграция
1853
Рождение ребёнка
08.04.1865
Дочь: Berkowitz Clara
Мать ребёнка: Landman Rebecca (Ricka)
New York, United States
Рождение ребёнка
17.05.1868
Дочь: Rose
Мать ребёнка: Landman Rebecca (Ricka)
Easton, Northampton Co., Pennsylvania
Место жительства
01.06.1870
Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Landman Isaac
Мать ребёнка: Landman Rebecca (Ricka)
Pennsylvania, United States
Место жительства
1880
Fall River, Bristol, Massachusetts, USA
Место жительства
1900
Kansas City, Jackson, Missouri, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Dry Goods Dealer
Смерть
25.11.1907
Kansas City, Jackson, Missouri, United States
Похороны
27.11.1907
Elmwood Cemetery, Kaw Township, Jackson, Missouri, United States