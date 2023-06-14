Канашова (Перепелкина) Зоя Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанашова (Перепелкина) Зоя Семеновна

Канашова (Перепелкина) Зоя Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1952

Отец: Перепелкин Семён Максимович

Мать: Перепелкина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.03.1976

Сын: Канашов Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Канашов Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
17.04.1992

Дочь: Чернышова Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Канашов Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашов Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Канашов Геннадий Федорович