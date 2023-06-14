Канашова (Перепелкина) Зоя Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1952
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1952
Рождение ребёнка
17.03.1976
Отец ребёнка: Канашов Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1992
Дочь: Чернышова Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Канашов Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашов Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Канашов Геннадий Федорович