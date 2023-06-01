Маркова Феодосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Феодосья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1931

Сын: Марков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Василий Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Марков Иван Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Фадеевич

Смерть
Неизвестно