Штанько Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанько Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1006 ст.

Сын: Тюник Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тюник Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Тюник Марина Моисеевна

Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тюник Варвара Моисеевна

Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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