Штанько Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1006 ст.
Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Тюник Марина Моисеевна
Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тюник Варвара Моисеевна
Отец ребёнка: Тюник Моисей ( Мусий) Григорьевич
Смерть
Неизвестно