Мулюкина (Лаврова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулюкина (Лаврова) Мария

Место рождения

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.07.1898

Дата смерти

06.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898

Отец: Лавров Дмитрий

Мать: Лаврова (Чернухова) Анастасия

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.05.1918

Муж: Мулюкин Федор

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1929

Сын: Мулюкин Николай

Отец ребёнка: Мулюкин Федор

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.09.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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