Мулюкина (Лаврова) Мария
Место рождения
Дата рождения19.07.1898
Дата смерти06.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898
Отец: Лавров Дмитрий
Бракосочетание
20.05.1918
Муж: Мулюкин Федор
Рождение ребёнка
30.09.1929
Сын: Мулюкин Николай
Отец ребёнка: Мулюкин Федор
Смерть
06.09.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно