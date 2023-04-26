Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Плехоткин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Плихоткин Митрофан Матвеевич

С/х Преднепровье Глинковского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Плихоткин Митрофан Матвеевич

Смерть
Неизвестно