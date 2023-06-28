Фомичева Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1966
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1985
Сын: Фомичев Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Юрьевич Фомичев Юрий
Рождение ребёнка
05.08.1985
Сын: Фомичев Александр Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрьевич Фомичев Юрий