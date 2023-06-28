Фомичева Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

1985 г.р.
1985 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1966

Отец: не указан

Мать: Емелина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1985

Сын: Фомичев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Юрьевич Фомичев Юрий

Рождение ребёнка
05.08.1985

Сын: Фомичев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрьевич Фомичев Юрий