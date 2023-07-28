Кравченко Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1835
Дочь: Кравченко (Кравченко) Степанида Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1838
Дочь: Кравченко (Кравченко) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1840
Дочь: Кравченко (Кравченко) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1843
Дочь: Кравченко (Кравченко) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1848
Дочь: Кравченко (Кравченко) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1849
Сын: Кравченко Максим Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Кравченко Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1855
Дочь: Кравченко (Кравченко) Агафья Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Смерть
Неизвестно