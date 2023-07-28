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Кравченко Евдокия Антоновна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1835

Дочь: Кравченко (Кравченко) Степанида Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1838

Дочь: Кравченко (Кравченко) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1840

Дочь: Кравченко (Кравченко) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1843

Дочь: Кравченко (Кравченко) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1848

Дочь: Кравченко (Кравченко) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1849

Сын: Кравченко Максим Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Кравченко Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1855

Дочь: Кравченко (Кравченко) Агафья Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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