Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976
Отец: Швадченко Владимир
Рождение ребёнка
09.06.1994
Дочь: Наразина (Мельникова) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
11.03.1998
Дочь: Давыдова (Мельникова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
25.12.2000
Дочь: Мельникова Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
19.11.2009
Дочь: Мельникова Софья Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
02.01.2017
Сын: Мельников Илья Викторович
Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич