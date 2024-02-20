Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976

Отец: Швадченко Владимир

Мать: Швадченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1994

Дочь: Наразина (Мельникова) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
11.03.1998

Дочь: Давыдова (Мельникова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
25.12.2000

Дочь: Мельникова Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
19.11.2009

Дочь: Мельникова Софья Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
02.01.2017

Сын: Мельников Илья Викторович

Отец ребёнка: Мельников Виктор Анатольевич

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