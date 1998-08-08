Архипенко Меланья Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипенко Меланья Феодотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1912

Дочь: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Архипенко Максим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Архипенко Максим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипенко Максим Николаевич

Смерть
Неизвестно
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