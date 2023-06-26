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Рудик Тарьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1993

Отец: Свечкарь Николай Анатольевич

Мать: Рудик Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудик Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудик Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Папшев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудик Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Папшев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудик Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Папшев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудик Денис Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудик Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папшев Николай