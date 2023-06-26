Рудик Тарьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1993
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1993
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудик Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Сергеев Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудик Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Папшев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудик Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Папшев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Папшев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудик Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Папшев Николай