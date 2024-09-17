Курочкин Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Борис Иванович

Место рождения

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Иван

Мать: Курочкина (Киселева) Наталия Васильевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Смирнова) Тамара

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Смирнова) Тамара

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Смирнова) Тамара

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Смирнова) Тамара

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина (Смирнова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Курочкина (Смирнова) Тамара

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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