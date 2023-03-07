Сыкчин Ларион Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сыкчин Иов Ларионов
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Неонила Ларионова
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыкчина Анна Кондратьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762