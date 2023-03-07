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Сыкчин Ларион Денисов

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Место рождения

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Сыкчин Денис Герасимов

Мать: Сыкчина Маремьяна Прокопиева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сыкчин Иов Ларионов

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Неонила Ларионова

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Сыкчин Ефрем Ларионов

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Сыкчин Евсевий Ларионов

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Сыкчин Федор Ларионов

Мать ребёнка: Сыкчина Анна Кондратьева

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Анна Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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