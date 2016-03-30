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Мерекин Леонтий Иванович

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Место рождения

Кондратьево

Дата рождения

23.02.1930

Дата смерти

24.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930

Отец: Мерекин Иван Степанович

Мать: Мерекина Анастасия Фёдоровна

Кондратьево
Рождение ребёнка
10.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Евдокия Фёдоровна

Семенов
Рождение ребёнка
22.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерекина Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерекина Евдокия Фёдоровна

Смерть
24.08.1986
г. Семенов
Причина смерти: Болезнь .
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое
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