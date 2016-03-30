Мерекин Леонтий Иванович
Место рожденияКондратьево
Дата рождения23.02.1930
Дата смерти24.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930
Кондратьево
Рождение ребёнка
10.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерекина Евдокия Фёдоровна
Семенов
Рождение ребёнка
22.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерекина Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1986
г. Семенов
Причина смерти: Болезнь .
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое