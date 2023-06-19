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Белякова Антонина Тимофеевна
Белякова Антонина Тимофеевна
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Место рождения
Березняки
, Егорьевск, Московская область
Дата рождения
13.06.1918
Пол
Женский
Отец
Беляков Тимофей Родионович
1887 г.р.
Мать
Белякова (Ежова) Анна Васильевна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1918
Отец:
Беляков Тимофей Родионович
Мать:
Белякова Анна Васильевна
Березняки
, Егорьевск, Московская область
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