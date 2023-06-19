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Белякова Антонина Тимофеевна

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

13.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1918

Отец: Беляков Тимофей Родионович

Мать: Белякова Анна Васильевна

Березняки, Егорьевск, Московская область