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Юрченко Сергей Иванович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Юрченко Иван Петрович

Мать: Кислякова Прасковья Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
2005
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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