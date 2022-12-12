Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Юрченко Сергей Иванович
Юрченко Сергей Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
1935
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Юрченко Иван Петрович
1914 г.р.
Мать
Кислякова (Кислякова) Прасковья Павловна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Юрченко Иван Петрович
Мать:
Кислякова Прасковья Павловна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
2005
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия