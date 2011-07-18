Кириллов Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.02.1926
Дата смерти18.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1953
Сын: Кириллов Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Турышева Лида Алексеевна
Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Костина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
09.12.1959
Сын: Кириллов Вениамин Алексеевич
Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
04.06.1963
Дочь: Михайлова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2011