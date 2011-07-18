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Кириллов Алексей Фёдорович

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Место рождения

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.02.1926

Дата смерти

18.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1953

Сын: Кириллов Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Турышева Лида Алексеевна

Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Костина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
09.12.1959

Сын: Кириллов Вениамин Алексеевич

Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
04.06.1963

Дочь: Михайлова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Кириллова Анисия Егоровна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Анисия Егоровна

Смерть
18.07.2011
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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