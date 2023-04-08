Чуткова Анастасия Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910
Отец: Чутков Михаил Иванов
Мать: Чуткова Ксения Иванова
ГАСО ф6 о17 8-10 марта 1910г Анастасия Родители: деревни Шуртана крестьянин Михаил Иоаннов Чутков и законная его жена Ксения Иоаннова, оба православные Восприемники: сноха их Матрона Тимофеева Чутков... Показать все
Смерть
Неизвестно