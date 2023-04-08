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Чуткова Анастасия Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910

Отец: Чутков Михаил Иванов

Мать: Чуткова Ксения Иванова

ГАСО ф6 о17 8-10 марта 1910г Анастасия Родители: деревни Шуртана крестьянин Михаил Иоаннов Чутков и законная его жена Ксения Иоаннова, оба православные Восприемники: сноха их Матрона Тимофеева Чутков... Показать все
Смерть
Неизвестно