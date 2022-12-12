Жуков Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения?.12.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Жукова Серафима Павловна
Рождение ребёнка
31.01.1947
Мать ребёнка: Жукова Серафима Павловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Серафима Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Дина Ефимовна
Мать ребёнка: Жукова Серафима Павловна
Смерть
Неизвестно