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Жуков Ефим Яковлевич

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Место рождения

Борщово, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

?.12.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борщово, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жуков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Жукова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Жуков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Жукова Серафима Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Серафима Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Дина Ефимовна

Мать ребёнка: Жукова Серафима Павловна

Смерть
Неизвестно
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