Кошукова (Плесовских) Авдотья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошукова (Плесовских) Авдотья Дорофеевна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Плесовских Дорофей Гаврилович

Мать: Плесовских Лукерья

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Бракосочетание
До 1731

Муж: Кошуков Павел Петрович

Упоминание
1763
Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Павел Петров Кошуков 50 69 жена Авдотья Дорофеева, 71, взята в замужество деревни Плесовско... Показать все
Смерть
Неизвестно
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