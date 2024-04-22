Кошукова (Плесовских) Авдотья Дорофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Плесовских Дорофей Гаврилович
Мать: Плесовских Лукерья
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Бракосочетание
До 1731
Упоминание
1763
Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Павел Петров Кошуков 50 69 жена Авдотья Дорофеева, 71, взята в замужество деревни Плесовско... Показать все
Смерть
Неизвестно