Козырев Автоном Трофимов 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Автоном Трофимов

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Козырев Трофим Григорьев

Мать: Авдотья Афанасьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козырев Родион Автономов

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1782

Дочь: (Козырева) Наталья Автономова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1782

Сын: Козырев Андриан Автономов

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Козырев Матвей Автономов

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1791

Сын: Козырев Алексей Автономов

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Козырева) Салмонида Автономова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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