Козырев Автоном Трофимов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Козырев Трофим Григорьев
Мать: Авдотья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1782
Дочь: (Козырева) Наталья Автономова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1782
Сын: Козырев Андриан Автономов
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
07.02.1791
Сын: Козырев Алексей Автономов
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Козырева) Салмонида Автономова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно