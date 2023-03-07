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Андриянов Александр Алексеев

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Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1852

Отец: Адрианов (рыбаков) Алексей Алексеев

Мать: Акулина (Акилина) Тимофеева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.02.1872

Жена: не указана

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Рыбакова Александра Антонова

Рождение ребёнка
26.01.1875

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.1875

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Алексей Александров

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1881

Сын: Рыбаков (андрианов) Алексей Александров

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1882

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1885

Сын: Рыбаков Александр Александров

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1886

Дочь: Клыкова Матрёна Александрова

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Сын: Петр Александров

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1889

Сын: Рыбаков Михаил Александров

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агриппина Александрова

Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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