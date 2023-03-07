Андриянов Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения06.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1852
Бракосочетание
16.02.1872
Жена: не указана
Бракосочетание
16.02.1872
Рождение ребёнка
26.01.1875
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
18.12.1875
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
25.02.1877
Сын: Алексей Александров
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
10.03.1881
Сын: Рыбаков (андрианов) Алексей Александров
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
08.07.1882
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
09.08.1885
Сын: Рыбаков Александр Александров
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
02.11.1886
Дочь: Клыкова Матрёна Александрова
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
01.07.1888
Сын: Петр Александров
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
01.11.1889
Сын: Рыбаков Михаил Александров
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Агриппина Александрова
Мать ребёнка: Рыбакова Александра Антонова
Смерть
Неизвестно