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Коробейников Киприян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробейников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Коробейникова Худякова Татьяна Киприяновна

Мать ребёнка: Коробейникова Христинья Егоровна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
С 1909
Каменный Изырак, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Христинья Егоровна

Смерть
Неизвестно