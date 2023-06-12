Коробейников Киприян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробейников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Коробейникова Худякова Татьяна Киприяновна
Мать ребёнка: Коробейникова Христинья Егоровна
Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
С 1909
Каменный Изырак, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно