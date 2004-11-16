Яруллин Даниил Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яруллин Даниил Маратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2004

Отец: не указан

Мать: Яруллина Венера Альбертовна

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