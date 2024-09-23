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Матрона Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1663 г.р.

Дети

Около 1700 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1689 и 1700

Муж: Василий Елизарович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Елизарович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Василий Елизарович, 56 лет, и его Матрона Прокопьевна, 46 лет. У них дети, Федор, 19 лет и жена его Ульяна Дмитриевна, 25 года. У них дети, Степан, 4 года,... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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