Матрона Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1689 и 1700
Муж: Василий Елизарович
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Елизарович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Василий Елизарович, 56 лет, и его Матрона Прокопьевна, 46 лет. У них дети, Федор, 19 лет и жена его Ульяна Дмитриевна, 25 года. У них дети, Степан, 4 года,... Показать все
Смерть
После 1724