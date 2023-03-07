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Саламахин Семен Давыдович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.05.1806

Дата смерти

21.08.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1806

Отец: Яна Давыд Захарович

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.06.1828

Сын: Саломахин Федор Семенович

Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна

Бракосочетание
18.01.1829

Жена: Саламахина Настасья Никитовна

Абрам Щербаков, села Лежайки Василий Полянский
Рождение ребёнка
26.11.1829

Сын: Саламахин Георгий Семенович

Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Саломахин Тарас Семенович

Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна

Рождение ребёнка
28.12.1837

Сын: Саламахин Феоктист Семенович

Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна

Смерть
21.08.1844
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