Саламахин Семен Давыдович
Место рождения
Дата рождения24.05.1806
Дата смерти21.08.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1806
Отец: Яна Давыд Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1828
Сын: Саломахин Федор Семенович
Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна
Бракосочетание
18.01.1829
Абрам Щербаков, села Лежайки Василий Полянский
Рождение ребёнка
26.11.1829
Сын: Саламахин Георгий Семенович
Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Саломахин Тарас Семенович
Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна
Рождение ребёнка
28.12.1837
Сын: Саламахин Феоктист Семенович
Мать ребёнка: Саламахина Настасья Никитовна
Смерть
21.08.1844