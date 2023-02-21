de Lazari (Akhverdova) Elizaveta Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Lazari (Akhverdova) Elizaveta Aleksandrovna

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Место рождения

Kizlyar

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

22.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Akhverdov Aleksandr Isaevich

Мать: не указана

Kizlyar
Рождение ребёнка
24.09.1826

Сын: De Lazari Egor (Georgii) Nikolaevich

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.01.1831

Сын: De Lazari Vasilii Nikolaevich

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич

Odessa
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Mazan / Mazin (?) Ekaterina Nikolaevna

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.11.1835

Сын: De Lazari Dmitrii Nikolaevich

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.03.1837

Сын: Де Лазари Николай Николаевич

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич

Карасубазар, Крым, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1838

Сын: De Lazari Konstantin Nikolaevich

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич

Karasubazar
Смерть
22.04.1860
Simferopol
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