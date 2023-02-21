de Lazari (Akhverdova) Elizaveta Aleksandrovna
Место рожденияKizlyar
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти22.04.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Akhverdov Aleksandr Isaevich
Мать: не указана
Kizlyar
Рождение ребёнка
24.09.1826
Сын: De Lazari Egor (Georgii) Nikolaevich
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.01.1831
Сын: De Lazari Vasilii Nikolaevich
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич
Odessa
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Mazan / Mazin (?) Ekaterina Nikolaevna
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.11.1835
Сын: De Lazari Dmitrii Nikolaevich
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.03.1837
Сын: Де Лазари Николай Николаевич
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич
Карасубазар, Крым, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1838
Сын: De Lazari Konstantin Nikolaevich
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Дмитриевич
Karasubazar
Смерть
22.04.1860
Simferopol