Черемухина (Салтаусова) СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина (Салтаусова) СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

14.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1976

Отец: Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Салтаусова ЛЮДМИЛА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область