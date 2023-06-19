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Черемухина (Салтаусова) СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Черемухина (Салтаусова) СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
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Место рождения
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения
14.09.1976
Пол
Женский
Отец
Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1949 г.р.
Мать
Салтаусова ЛЮДМИЛА
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1976
Отец:
Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать:
Салтаусова ЛЮДМИЛА
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
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