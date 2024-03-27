Хамзин Гибадулла
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1844
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Хамза Абдрахманов
Мать: Шагида Биккеня Кызы
Рождение ребёнка
28.05.1876
Сын: Хамзин Сафиулла Габидулла Улы
Мать ребёнка: Галимазямал Ахмед Кызы
Рождение ребёнка
22.03.1879
Сын: Хамзин Гафиатулла Габидулла Улы
Мать ребёнка: Галимазямал Ахмед Кызы
Смерть
1881