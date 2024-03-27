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Хамзин Гибадулла

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1844

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Хамза Абдрахманов

Мать: Шагида Биккеня Кызы

Рождение ребёнка
28.05.1876

Сын: Хамзин Сафиулла Габидулла Улы

Мать ребёнка: Галимазямал Ахмед Кызы

Рождение ребёнка
22.03.1879

Сын: Хамзин Гафиатулла Габидулла Улы

Мать ребёнка: Галимазямал Ахмед Кызы

Смерть
1881

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