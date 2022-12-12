Латохин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1968
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1968
Отец: Лотохин Николай Иванович
Мать: Латохина Капитолина
Рождение ребёнка
13.09.1990
Мать ребёнка: Латохина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
07.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латохина Ирина Викторовна
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан