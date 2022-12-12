Латохин Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латохин Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1968

Отец: Лотохин Николай Иванович

Мать: Латохина Капитолина

Рождение ребёнка
13.09.1990

Сын: Латохин Павел Валерьевич

Мать ребёнка: Латохина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
07.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латохина Ирина Викторовна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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