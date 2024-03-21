Сидоров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сидорова) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сидорова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно