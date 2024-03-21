Сидоров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сидорова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сидорова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна

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