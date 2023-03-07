Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Морозова Харитина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно