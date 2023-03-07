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Федор Григорьевич

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Место рождения

Малые Мошковцы, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Мошковцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Морозова Харитина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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