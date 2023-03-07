Некрашевич (Крылова) Устиния Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич (Крылова) Устиния Дмитриевна

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Место рождения

Первоконстантиновка

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1885 ст.

Муж: Некрашевич Василий Захарович

Жених вторым браком, невеста-первым.
Рождение ребёнка
30.06.1895 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Некрашевич Василий Захарович

Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.

Сын: Некрашевич Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Некрашевич Василий Захарович

Смерть
Неизвестно
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