Некрашевич (Крылова) Устиния Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1885 ст.
Жених вторым браком, невеста-первым.
Рождение ребёнка
30.06.1895 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Некрашевич Василий Захарович
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.
Сын: Некрашевич Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Некрашевич Василий Захарович
Смерть
Неизвестно