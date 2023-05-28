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Антипин Мин Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Антипин Корнил

Мать: Антипина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Антипин Матвей Минин

Мать ребёнка: Антипина Парасковья Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Антипин Трофим Минин

Мать ребёнка: Антипина Парасковья Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Антипина Евдокия Миновна

Мать ребёнка: Антипина Парасковья Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Парасковья Феофановна

Смерть
Неизвестно