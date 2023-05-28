Антипин Мин Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Антипин Корнил
Рождение ребёнка
1835
Сын: Антипин Матвей Минин
Мать ребёнка: Антипина Парасковья Феофановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Антипин Трофим Минин
Мать ребёнка: Антипина Парасковья Феофановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Антипина Евдокия Миновна
Мать ребёнка: Антипина Парасковья Феофановна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно