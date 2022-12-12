Звегинцев Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630
Отец: Звегинцов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Звегинцов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1670
Сын: Звегинцов Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно