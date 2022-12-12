Звегинцев Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвегинцев Михаил Игнатьевич

Звегинцев Михаил Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630

Отец: Звегинцов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Звегинцов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1670

Сын: Звегинцов Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close