Катышев -Шов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышев -Шов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катышев Сергий

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катышев -Шов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1878

Дочь: Мамонова (Катышева -Шова) Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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