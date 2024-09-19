Катышев -Шов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катышев Сергий
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катышев -Шов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1878
Дочь: Мамонова (Катышева -Шова) Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно